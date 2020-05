Salernitana, Akpro: "Dobbiamo ripartire. Qui per andare in Serie A"

Il centrocampista della Salernitana Akpa Akpro si è raccontato in una intervista al Corriere dello Sport. Alcune delle sue dichiarazioni: "Mi sento più in forma di prima, spero che il torneo riprenda al più presto. Dobbiamo ripartire. Le persone, soprattutto quelle che sono in casa, hanno bisogno di divertirsi. A mio avviso la B dovrebbe concludersi solo con playoff e playout".

Sul suo contratto in scadenza tra un anno e sulla Salernitana: "Non penso al futuro ma solo al presente. Dopo vedremo"

"La Salernitana andrà in Serie A. Quando arrivai dissi al direttore Fabiani di essere venuto qua per questo"