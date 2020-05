Consiglio federale: Serie B e C vanno avanti, stop ai Dilettanti

A mezzogiorno è cominciato il Consiglio federale della Federcalcio che dovrà prendere decisioni importanti sulla ripartenza e sulla conclusione dei campionati. Dopo oltre tre ore e in attesa di un comunicato ufficiale, arrivano le prime notizie: i campionati di Serie B e C vanno avanti, mentre si fermano i Dilettanti.

Per quanto riguarda la Serie A, la discussione prosegue e non si esclude la possibilità di playoff, per riuscire ad arrivare fino in fondo.