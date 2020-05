RETTIFICA - Catania, l’interesse di un’azienda americana era un bluff

Con riferimento all'articolo pubblicato in data 15 maggio 2020 ed intitolato "Catania, l’interesse di un’azienda americana era un bluff", su richiesta del Avv. Paolo M. Cassamagnaghi, nell'interesse del Assistito Avv. Dott. Walter Zandrini, avvocato e notaio in Lugano, su pubblica la seguente rettifica.

"Con riferimento all'articolo pubblicato dalla Vostra testata in data 15 maggio 2020 ed intitolato «Catania, l’interesse di un’azienda americana era un bluff», nell'interesse del mio Assistito, Avv. Dott. Walter Zandrini, avvocato e notaio in Lugano, Vi invito a rettificare quanto erroneamente divulgato. In particolare, diversamente da quanto riportato, il notaio Walter Zandrini non ha rogato nessuna procura speciale rilasciata da una società americana nei confronti di alcun professionista incaricato di trattare la compravendita della società Calcio Catania S.p.A. Il notaio Zandrini, infatti, non ha contatti né con la società Apache Corporation di Houston né con l’Avv. Alessandro Lombardo, né con la società Calcio Catania S.p.A. A quanto appreso, ignoti hanno utilizzato il suo nome spendendo una procura speciale evidentemente falsificata e difforme dagli atti conservati nello Studio del Notaio. Per questi fatti è stata già depositata denuncia – querela a piena tutela del mio Assistito. Con riferimento all'insinuazione contenuta nel testo pubblicato circa un coinvolgimento in passato del notaio Zandrini in truffe internazionali a danno di istituti bancari, Vi esorto ad informare correttamente i Vostri Lettori atteso che il notaio Zandrini è stato mandato assolto dal Tribunale di Milano con la più ampia formula liberatoria e con sentenza passata in giudicato, siccome riconosciuto estraneo ai fatti. Vi diffido, quindi, ad emendare immediatamente quanto pubblicato".

Avv. Paolo M. Cassamagnaghi