Catania, assessore Parisi: "Sigi? Altri imprenditori arriveranno dopo"

Sergio Parisi, assessore allo Sport del Comune di Catania, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Quotidiano di Sicilia per parlare della nuova Spa che vuole acquistare il club etneo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Sono sicuro che questa nuova società avrà la possibilità di far valere la bontà del proprio progetto. Dall’altro lato verranno fatte una serie di valutazioni utili per salvare il club a tutela del credito che vanta anche lo Stato. Sono certo che tutti gli attori metteranno in campo le azioni con questa precisa volontà. Il Comune ha avuto rassicurazioni in tal senso. Per il momento la società sarà composta da imprenditori catanesi, quelli di altre parti in Italia dovrebbero entrare in un secondo momento. Siamo certi delle persone e sono sicuro che faranno bene".

AZIONARIATO POPOLARE - "L’idea di aiutare questa società attraverso la sensibilizzazione dei cittadini è una bella idea che ricorda che i grandi club spagnoli. Con l’entusiasmo dei tifosi catanesi potrebbe essere un’iniziativa che si può caldeggiare tranquillamente. Questo comunque sarà un passo successivo che potrà avvenire anche con il nostro aiuto. L’importante è iniziare a mettere una bandierina certa e sicura”.