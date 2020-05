ACCADDE OGGI - Bari-Genoa 1-0: Perrone decide la finale di Mitropa Cup

Esattamente 30 anni fa il Bari metteva in bacheca la Mitropa Cup, battendo in finale il Genoa per 1-0. Si trattò dell'ultima partita disputata dai biancorossi al "Della Vittoria", prima del trasferimento al "San Nicola".

La partita fu decisa dalla rete di Perrone in apertura di match.

Questo il tabellino:

BARI-GENOA 1-0

BARI: Mannini, Ceramicola, Righetti, Brambati, Terracenere (67’ Lupo), Carbone (88’ Amoruso), Perrone, Urbano, Joao Paulo, Gerson, Scarafoni (61’ Monelli). Allenatore: Salvemini.

GENOA: Braglia, Ferroni, Caricola, Ruotolo, Collovati, Florin, Eranio (87’ Covelli), Signorini, Fontolan, Urban, Rotella. Allenatore: Gennari.

ARBITRO: Bujc

MARCATORE: Carlo Perrone all’11’ pt