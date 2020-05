Bari, LDL: "Più plausibile pensare ai playoff. Pronti a giocarci la B"

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro, ancora nebuloso, del campionato di Serie C 2019/20.

il massimo dirigente biancorosso vede di buon occhio l'opzione-playoff: "Playoff o ripresa del campionato? Difficile sbrogliare la matassa, anche se ora è più plausibile pensare alla prima ipotesi. Nessuno può sapere con quali numeri, relativi al Coronavirus, dovremo fare i conti tra un mese. Vero è che tante società di Serie C hanno votato per la chiusura della stagione, senza tornare in campo. E’ invece il momento giusto per la riforma dei campionati, una sessantina di squadre sarebbero l’ideale. Il mio Bari ha alle spalle un anno di Serie D ed ora è pronto a giocarsi la promozione sul campo. Il nostro brand merita di stare in alto".