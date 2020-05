LND. 1 promossa e 4 retrocesse nei gironi di Serie D: le indiscrezioni

Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni dal Consiglio Direttivo della LND che si è riunito nella tarda mattinata di oggi. Oggetto principale della discussione odierna sono i criteri per le promozioni e le retrocessioni che dovranno essere poi ratificate nel Consiglio Federale in programma per i primi giorni del mese di giungo.

Come scrive il Corriere dello Sport, le prime in classifica dei nove gironi della Serie D vedranno spalancarsi le porte della Serie C: quindi Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo sono prossime a stappare lo champagne e a festeggiare il salto di categoria.

Scenderanno, invece, nei campionati di Eccellenza le ultime quattro di ogni girone. In caso di squadre con ugual numero di punti si andranno a guardare prima gli scontri diretti e poi la media punti.

Per quanto riguarda, infine, le seconde in classifica, queste verranno inserite in una graduatoria speciale che riguarderà eventuali ripescaggi per la prossima stagione.

Questa, quindi, riassumendo, è la situazione dei nove gironi di Serie D:

GIRONE A: Lucchese in Serie C. Fezzanese, Vado, Verbania e Ligorna in Eccellenza

GIRONE B: Pro Sesto in Serie C. Levico, Milano City, Dro Alto e Inveruno in Eccellenza

GIRONE C: Campodarsego in Serie C. Vigasio, Tamai, San Luigi e Villafranca in Eccellenza

GIRONE D: Mantova in Serie C. Crema, Ciliverghe, Alfonsine e Savignanese in Eccellenza

GIRONE E: Grosseto in Serie C. Pomezia, Bastia, Ponsacco e Tuttocuoio in Eccellenza

GIRONE F: Matelica in Serie C. Sangiustese, Avezzano, Chieti e Jesina in Eccellenza

GIRONE G: Turris in Serie C. Anagni, Tor Sapienza, Ladispoli e Budoni in Eccellenza

GIRONE H: Bitonto in Serie C. Nardò, Grumentum, Francavilla e Agropoli in Eccellenza

GIRONE I: Palermo in Serie C. Corigliano, Marsala, San Tommaso e Palmese in Eccellenza