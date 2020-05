Bitonto: è praticamente Serie C. Grande entusiasmo in città

Serie C praticamente ad un passo per il Bitonto.

Sul sito della LND si legge: "Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, tenutosi oggi in videoconferenza, ha messo a punto le proposte (votate all’unanimità), che saranno portate al vaglio del prossimo Consiglio Federale, in ordine ai meccanismi di conclusione dei campionati nazionali e regionali, per la necessaria ratifica. Per quanto riguarda la Serie D, la LND proporrà al massimo organismo federale la cristallizzazione delle classifiche al momento dell’interruzione del campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone e la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate di ogni raggruppamento".

Tutto ciò porterebbe il Bitonto, per la prima volta, nel calcio professionistico. Grande entusiasmo in città, in attesa che il Consiglio Federale certifichi la storica promozione dei neroverdi nel calcio che conta.