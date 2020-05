Vizzino: "Il Francavilla rimarrà tra le realtà di maggiore spessore "

Sulla proposta del Consiglio Federale della Lega Nazionale Dilettanti, ha voluto manifestare un suo pensiero il Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport Basilicata Luis Vizzino. Queste le sue esternazioni, in particolare alla realtà del Francavilla: "“Al di la’ di quello che sarà il verdetto finale che ancora non è assolutamente scontato, l’Fc Francavilla rimarrà per sempre una delle realtà sportive di maggiore spessore di tutto il territorio regionale. I 15 anni di serie D sempre all’insegna dei veri valori dello sport con cui la famiglia Cupparo con competenze e passione ha portato avanti la sua idea di calcio sono e resteranno un esempio da seguire”.