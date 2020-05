La Fidelis Andria disputerà il secondo round del torneo online "LND Esport", che raccoglie l'elite del calcio di Serie D.

Per il club federiciano "scenderanno in campo" 5 componenti della rosa: si tratta di Loris Palazzo (capitano del Team), Stefano Tarolli, Emmanuele Tedesco, Riccardo Di Palma (attaccante juniores) e Mirko La Franceschina (centrocampista juniores).