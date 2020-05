Brindisi, Ciullo: "Giusto fermarci. Soddisfatto per la salvezza"

Intervenuto ai microfoni dei colleghi di Canale 85, l'allenatore del Brindisi, Salvatore Ciullo, ha commentato le proposte discusse dalla LND nel corso dell'ultimo Consiglio Direttivo. Al contempo il tecnico di Taurisano si è dimostrato molto soddisfatto per il raggiungimento della salvezza da parte della compagine biancazzurra. Queste le sue parole:

"Per quanto riguarda il fermo del campionato penso sia giusta la decisione che è stata presa, dal momento che non si poteva assolutamente ritornare a giocare. Per quanto riguarda le sentenze, invece, mi metto nei panni di chi le ha subite in negativo, perché a otto giornate dal termine era tutto ancora in bilico sia per ciò che concerne la vetta, sia per quanto riguarda la zona retrocessione. Tutte le squadre, tranne l'Agropoli, erano interessate alla zona salvezza e vedersi togliere così la categoria non è giusto, penso che il verdetto più importante sia quello del campo. Non sono quindi d'accordo su questa decisione anche per rispetto delle società che sono state danneggiate.

Da parte nostra sono contento di aver raggiunto l'obiettivo della salvezza, chiaramente ce la saremo giocata fino alla fine con tutte le difficoltà e contro tutte le altre squadre. Di questo quindi egoisticamente sono soddisfatto".