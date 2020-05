Benevento. Vigorito: "Il 25 maggio il Ciro Vigorito tornerà a vivere"

A pochi giorni dalla ripresa delle attività del Benevento Calcio, fermo a causa del Covid-19, il presidente Oreste Vigorito scrive un messaggio a tutta la tifoseria giallorossa:

"Il 25 maggio il Ciro Vigorito tornerà a vivere. Con le maglie giallorosse che riempiranno dei loro colori il verde dell'erba del prato. Ed io mi guarderò attorno e vedrò bandiere, sciarpe, sentirò la risata dei bambini e il pianto degli adulti perché ancora una volta la magia del calcio ci avvolgerà. Non ci sarà spazio per il rumore assordante del silenzio, perché voi come sempre sarete tutti con me, intorno a me, a riempire l'aria con il suono dei vostri tamburi, quel suono arricchito da cori ed applausi. E non importa se le gradinate saranno vuote, voi tifosi ci siete e ci sarete sempre a spingere i vostri idoli verso la porta avversaria così come io continuerò a sentirvi come sempre da 15 anni. Ricordate cosa dissi un giorno non troppo lontano? Non posate le vostre bandiere perché presto torneremo a sventolarle. Ecco, quel momento è arrivato. Riempiamo Benevento con i nostri colori e viviamo intensamente la gioia del calcio ritrovato. Dobbiamo andare, è tempo di volare verso la serie A. Un abbraccio a tutti. Il vostro presidente Oreste Vigorito".