Verbania, Porcu è fuori dal tunnel: "La retrocessione? Una beffa"

E' stata lunga per Luca Porcu, tecnico appena subentrato a Verbania nel momento in cui tutto è stato sospeso per l'emergenza sanitaria che ha travolto il Paese, la lotta per uscire indenne dal COVID-19. 77 giorni in cui il tecnico è stato isolato dal resto del mondo, "senza nemmeno la forza di parlare e sentire nessuno" come ha ricordato il diretto interessato.

77 giorni in cui è cambiato tutto, anche la storia recente del Verbania che sta attendendo solamente la ratifica del Consiglio Federale per subire una retrocessione particolarmente amara in riva al lago Maggiore, con una squadra che con dieci gare ancora da giocare (perché i biancocerchiati dovevano anche recuperare la sfida con la Caronnese del 23 febbraio, mai più giocata) sentiva di avere ancora tutte le carte in regola per giocarsi le residue speranze di rimanere in Serie D come conferma lo stesso allenatore rilasciando i propri pensieri al sito istituzionale della compagine verbanese: "Sapevo benissimo che non sarebbe stato semplice ricominciare ma sono stato malissimo quando ho appreso che tutto sarebbe stato annullato, con l'aggravante della notizia poi arrivata della beffa della retrocessione quando la moltitudine sosteneva che le retrocessioni sarebbero state congelate. Capisco tutto ma bisogna ricordare che il Verbania ha una partita in meno, siamo in una posizione anomala e bisognerebbe tenerne conto altrimenti saremmo portati a pensare che ci possano essere cittadini di serie A e cittadini di Serie B. Credo che ci siano moltissime similitudini tra Lega Pro e Serie D e non capisco perché la prima possa ripartire, contro lo stesso parere dei presidenti delle squadre, mentre noi no. Non esiste che certe decisioni si debbano prendere seduti ad un tavolino! Nel calcio, come in qualsiasi altro sport, è da dove ti cimenti che deve arrivare il verdetto: è il campo l'unico luogo che può decidere il nostro destino".

Un destino che però verrà accettato dalla società biancocerchiata, che ha già fatto sapere che si uniformerà a qualsiasi decisione venga presa dalla Lega Nazionale Dilettanti. Un pensiero mister Porcu lo vuole però dedicare anche alla squadra, al gruppo di ragazzi con i quali ha solo potuto impostare il proprio lavoro che aveva però già cominciato a dare i suoi frutti, come dimostra la prima (ed unica) gara giocata da Porcu in panchina, il successo interno con la Fezzanese: "Sapevo anche prima di arrivare che avrei trovato ragazzi eccezionali, con grande voglia di lavorare e spirito di abnegazione. Un gruppo straordinario, di brave persone prima che calciatori, quello che cerco quando allestisco una squadra. Non ho creato io questa squadra ma il lavoro è stato fatto ottimamente e mi dispiace enormemente non aver potuto lavorare per qualcosa che sono sicuro sarebbe arrivato. Sono straconvinto che avremmo ottenuto la salvezza diretta sul campo perché si era creato un clima di fiducia e si stava guardando positivamente al percorso da affrontare fino alla fine della stagione".

