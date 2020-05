Finisce il sodalizio tra Borghetti e il Novara

Aria di cambiamenti all’interno del Novara Calcio che dopo nove anni interromperà il rapporto con il responsabile del settore giovanile Mauro Borghetti.

Risultati forse irripetibili quelli ottenuti da Borghetti dopo essere stato scelto dalla famiglia De Salvo, titoli nazionali con giovanissimi e allievi, campionati vinti con la Berretti e una promozione in Primavera 1 che non si è concretizzata per la retrocessione del Novara in C.

Borghetti proseguirà la propria carriera in Lombardia, Como o Monza le destinazioni più probabili.