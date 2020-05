Grumentum, Petraglia: "Sosteneteci per non perdere la serie D"

Il presidente del Grumentum Val d'Agri Antonio Petraglia vuol andare avanti con tutte le forze per non perdere una serie D conquistata sul campo e che rischia di essere persa per una decisione a tavolino ancora da decretare. Con un post su Facebook il numero uno valdagrino lancia un accorato appello alla comunità: "Chiedo alla comunità valdagrina ed alla Basilicata tutta di sostenerci nella giusta battaglia che stiamo facendo per evitare cervellotiche interpretazioni del Regolamento che possono portare alla perdita di un titolo prestigioso, quello della Serie D, acquisito dal Grumentum Val d'Agri con merito e tanti sacrifici. Il Grumentum è un patrimonio sportivo della Val d'Agri e della Basilicata. Chiedo a tutti di sostenerci, in primis ai Sindaci valligiani, alle forze politiche, ai Consiglieri regionali ed al Presidente della Regione. Presto vi diremo come potete fare. Grazie per quel che farete".