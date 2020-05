UFFICIALE - Virtus Francavilla, c'è la conferma del ds Fernandez

In attesa di capire se e come ripartirà il campionato di Serie C (ad oggi ci sono ancora tanti dubbi), la Virtus Francavilla guarda già all'ormai imminente futuro. Il primo tassello riguarda la conferma del direttore sportivo Mariano Fernandez che sin dal suo arrivo nel dicembre del 2018 ha fatto molto bene. A dare l'ufficialità ci ha pensato la stessa società imperiale attraverso un comunicato stampa che integralmente riportiamo:

"Virtus Francavilla Calcio comunica la prosecuzione del rapporto contrattuale, già stipulato lo scorso anno, con il direttore sportivo Mariano Fernandez fino al termine della prossima stagione.

La società augura un grande in bocca al lupo al direttore per le prossime sfide professionali in biancazzurro".