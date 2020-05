Casertana. Arriva il deferimento per mancato pagamento degli stipendi

La Casertana, con il proprio legale rappresentante Pietro Valori, è stata deferita al tribunale federale della Figc, sezione disciplinare. Il deferimento da parte del procuratore federale è arrivato dopo la segnalazione della CO.VI.SO.C.

Il club del presidente D'Agostino è stato deferito a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento di Pietro Valori, procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della società, e a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo scorso, gli emolumenti spettanti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli stessi emolumenti.

Valori è stato deferito per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza e per non aver versato, e comunque non aver documentato, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2020.