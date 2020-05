I mari in tempesta della Lnd nei pensieri di Gerardo Passarella

Nel Consiglio della Lnd il presidente Cosimo Sibilia parla di cristallizzazione delle classifiche, quattro retrocessioni in “D”, gestione autonoma per i campionati regionali e neppure il tempo di una pentola sul fuoco che subito montano proteste e preannunci di reclami.

Chiediamo a Gerardo Passarella il suo pensiero in merito, lui che è un allenatore, che in carriera è stato anche dirigente di società e che veste da tempo anche i panni del politico nel mondo del calcio.

"Si dovrebbe avere maggiore capacità di visione a 360° - esordisce Passarella -, in un’accezione più moderna oserei dire in “4D”, non fermarsi insomma al proprio orticello: chi guida la LND già a livello regionale non dovrebbe dimenticarsi di cosa accade alle società che sono passate in D magari solo perché a livello di politica federale le normative non le legano più in maniera diretta al territorio: Rinaldi evidentemente se queste non votano quando lui si presenta alle elezioni, non le tiene in considerazione"

E’ un attacco diretto a Rinaldi e al Consiglio del CR Basilicata?

"Faccio una precisazione preventiva quanto doverosa: con Rinaldi sono stati condivisi molti anni di calcio, gli faccio i migliori auguri e gli esprimo la massima vicinanza da un punto di vista umano, ma ciò non toglie che si possano avere idee differenti e che si possa intraprendere un percorso diverso, basato anche su idee e visioni che potrebbero non essere contrapposte ma senza dubbio alternative - continua Passarella - e oggi sento di essere molto vicino alle esigenze delle società lucane, tutte, senza distinzione".

Il Presidente Petraglia del Grumentum Val d'Agri è il coordinatore di un’azione clamorosa verso LND e FIGC, la diffida a nome del movimento “Serie D, Salviamoci”. Cosa ne pensa?

"Il Francavilla militante da 15 anni nella categoria e da poco il Grumentum, rappresentano uno sbocco, una possibilità tangibile anche per tantissimi dei nostri ragazzi e sinceramente mi sarei aspettato un cenno di vicinanza da parte di Rinaldi verso queste realtà che comunque operano calcio in contesti sociali, strutturali, logistici complessi se non complicati; si dovrebbe manifestare loro apertamente vicinanza ed appoggio laddove peraltro sembra conclamato che nel caso di specie il concetto di demerito sportivo per le retrocessioni parrebbe piuttosto ingeneroso. Gli investimenti sono sicuramente degli appassionati e legati all’iniziativa “privata”, ma la struttura federale non dovrebbe ragionare a compartimenti stagni: la base e quindi anche il CR Basilicata dovrebbe a sua volta impegnarsi a supportare e spingere verso l’alto le realtà locali. Esprimo il mio personale apprezzamento per l’iniziativa del Presidente Petraglia perché non merita d’esser trattato in questo modo".

Da allenatore può essere un grande assist per le società?

"Non è certo questo il principio del ragionamento: essere allenatore, aver fatto parte dell’Associazione di categoria che oggi peraltro neppure più si muove e pensa come sindacato, non ci esime dal dover avere una corretta visione d’insieme delle problematiche e delle loro gestioni. Non ci sono solo gli allenatori ma, partendo dalle società inquadrate nelle griglie federali ecco che trovano la loro ragion d’essere i tecnici e i ragazzi stessi, tutti anelli ed ingranaggi di un unico motore. Volerla vedere a senso unico come fin troppo spesso mi pare si faccia a Via Mallet non credo sia un bene. Qua il problema è che invece neppure più alla salvaguardia delle società mi pare ci si orienti. Solo interessi personali e personalistici, altrimenti avremmo senza ombra di dubbio già letto di iniziative e spunti critici differenti mentre invece regna una calma piatta che desta molta preoccupazione".

La ricetta per ripartire?

"Regole, iniziative e tempi che sono poi l’essenza della programmazione e che mi pare siano ampiamente disattese dai fatti: al momento chi ancora avesse voglia di fare calcio non conosce le date della ripartenza e con quali regole ma almeno qualche iniziativa potrebbe anche essere confermata! Non appena è esplosa l’emergenza legata al Covid-19 mi resi personalmente conto di ciò che a pioggia avrebbe rappresentato anche per il mondo del pallone e fin da subito ho sposato l’idea di rivedere i valori fideiussori dove previsti, abbassare fortemente gli importi delle tasse di affiliazione e quelli delle iscrizioni delle squadre ai campionati come anche del costo dei cartellini, una manovra che permetterebbe sostanzialmente al movimento di riprendere il percorso bruscamente interrotto già su spinta propria in attesa che magari altro possa eventualmente giungere da iniziative politiche e di cui dubito. Ma il Comitato nicchia, sembra guardarsi intorno, non sa, non parla e non vede come le famose tre scimmiette o forse si muove così consapevolmente e ciò mi fa intravvedere all’orizzonte dei presagi nefasti per il calcio lucano e tutto ciò che ci ruota intorno: quando si parla di soldi e tagli il primo pensiero forse non è per i vantaggi che ne potrebbero derivare al settore ma alle rinunce che potrebbero esserci da parte di chi ci ha abituato e ha beneficiato largamente di gestioni magari allegre di diarie, bilanci e affini che pure ho tante volte denunciato"