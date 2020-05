Napoli, occhi su Boga: pronto l'assalto per l'ala del Sassuolo

Nella prossima sessione di mercato si potrebbe scatenare un'asta per Boga. Il talentuoso esterno d'attacco che ha segnato otto gol in 24 presenze potrebbe lasciare il Sassuolo per approdare in una big del calcio italiano.

L'interesse del Napoli è datato, ma anche la Juve resta alla finestra. Alcuni sondaggi anche dall'esterno ma ci sarà da convincere il Sassuolo, da sempre bottega cara.

La valutazione del calciatore si aggira tra i 25 e i 30 milioni.