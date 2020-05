Rinaldi: "Passarella riceverà risposte diverse successivamente"

Le dichiarazioni dell'ex presidente dell'AIAC regionale Gerardo Passarella non sono passate inosservate. Abbiamo sentito la controparte, come giusto che sia in questi casi, e quindi appreso le parole del Presidente del CR Basilicata Piero Rinaldi, che ha esternato il suo pensiero sia su quanto riportato ieri sulla nostra testata che sul calcio lucano.

LA RISPOSTA A PASSARELLA - Preferirei non parlare di Passarella perchè riceverà risposte diverse per quel che si aspetta successivamente. Con lui non discuto perchè è stato scorretto e non può essere tollerato. Si sta cavalcando la tigre del Grumentum, che a mio parere non ha torto a lamentarsi, però non ci si comporta in questo modo. E' stato allontanato e squalificato dall'AIAC, ma arriverà il tempo per parlare anche di questa situazione.

SERIE D E CALCIO REGIONALE - C'è stata una polemica sulla D, dove abbiamo preso una decisione unitaria e completa da parte di tutti i componenti del consiglio direttivo. Non è stato Rinaldi a far retrocedere una sua squadra: questo sia ben chiaro. Stiamo cercando di salvare il salvabile a livello regionale e sicuramente saranno delle pene più digeribili della D. Vedremo il da farsi. Aspettiamo questa decisione del Consiglio Federale spostata al 4 giugno. Da parte nostra ci sarà il massimo possibile per incoraggiare le società nell'iscrizione ai campionati nella prossima stagione. Per il discorso contabile arriverà il momento degli aiuti che le squadre riceveranno e premetto che non saranno contributi dello Stato.

GRUMENTUM VAL D'AGRI - A me dispiace la situazione del Grumentum perchè momentaneamente potrebbe essere retrocesso per classifica avulsa. Il Presidente Petraglia nelle sue dichiarazioni è stato sempre persona misurata al termine delle gare e vuol dare all'Alta Val d'Agri un'immagine importante. Ci vogliono diversi investimenti e sacrifici per affrontare la D e posso capire il tempo che lui mette a disposizione per la sua creatura.