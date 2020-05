Catania, nominati due commissari

No all'azzeramento del Cda con conseguente nomina di commissari e sì invece al concordato con riserva in bianco. Questa è la decisione del Tribunale fallimentare sul Catania che di fatto rende improcedibile anche la richiesta cautelare della Procura di avviare la procedura fallimentare della società. I giudici hanno nominato due commissari, la commercialista catanese Letizia Guzzardi e il professore di diritto commerciale Antonio Rossi, e concesso 60 giorni di tempo per andare avanti nella procedura di concordato