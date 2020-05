Spadafora: "Firmati i decreti per i lavoratori sportivi e le A.S.D."

Il Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, quando ieri sera ha annunciato la ripartenza della Serie A dal prossimo 20 giugno, ha anche parlato dell'eventualità della presenza di calciatori positivi durante la prosecuzione dei campionati. Queste le sue parole:

"Al momento il C.t.s. esclude che si possa allentare la quarantena. La F.i.g.c. è ben consapevole (della possibilità di eventuali positività n.d.r.) e mi ha assicurato di avere un piano B e anche un piano C. Il C.t.s. ha confermato oggi la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, cosa che chiaramente non ci auguriamo".

Il Ministro Spadafora ha poi fatto un altro importante annuncio legato al mondo dello sport:

"Sono contento di confermarvi che il ministro dell'economia Gualtieri oggi ha firmato i due decreti: sia quello per il bonus da 230 milioni per tutti i lavoratori sportivi che non avevano ancora ricevuto marzo e che automaticamente riceveranno anche aprile e maggio. E il sostegno a fondo perduto per le associazioni e le società dilettantistiche".