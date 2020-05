Virtus Francavilla, confermato Bruno Trocini in panchina

Dopo la conferma di Mariano Fernandez nel ruolo di direttore sportivo, la Virtus Francavilla aggiunge un'altro tassello fondamentale al proprio puzzle in vista del futuro, in attesa di capire se la Serie C tornerà in campo per la stagione regolare o perlomeno per la disputa dei play-off. È di poco fa la notizia ufficiosa della permanenza di Bruno Trocini in sella alla panchina biancazzurra: a dare la conferma ci ha pensato direttamente il presidente Antonio Magrì, attraverso un post sul proprio profilo Facebook.

A questo punto atteso solamente il comunicato ufficiale del club imperiale ma ormai non ci sono più dubbi: il tecnico calabrese guiderà la Virtus anche nella prossima stagione.