Il nome nuovo per la panchina del Palermo è Raffaele del Potenza

Giuseppe Raffaele è stato accostato sulla lista dei nomi per la panchina del Palermo per la prossima stagione. Secondo il sito rosanerolive.it l'attuale tecnico del Potenza sarebbe in lizza per allenare la compagine palermitana. Le ultime due stagioni positive sulla panchina rossoblu hanno impressionato la società rosanero che starebbe puntando sull'allenatore di Barcellona Pozzo di Gotto. Per il dopo-Pergolizzi però ci sono anche altri nomi per il toto-allenatore: Boscaglia dell'Entella, Giuseppe Scienza del Monopoli, la coppia Sagramola-Castagnini e Alessandro Calori, oltre a Piero Braglia, Gaetano Auteri o Fabio Caserta. Tra i sogni dei tifosi anche Delio Rossi. Non si tratterebbe di un semplice sondaggio, ma di un interesse da parte del club rosanero per il tecnico classe 1975, che al momento ha ancora un anno di contratto con il Potenza, e gode della stima anche di Teramo, Catanzaro e Pescara.