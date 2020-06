Napoli, Ghoulam in partenza. Idea scambio con la Fiorentina

Possibile operazione in vista tra Napoli e Fiorentina. Nella lista dei possibili sostituti di Koulibaly ci sono i due centrali Milenkovic e Pezzella. In particolare l'argentino sembra essere il profilo adatto per esperienza e capacità tattiche.

Ghoulam è nella lista dei partenti e tra i club interessati ci sono anche i viola. Ecco perché uno scambio tra il terzino mancino e Pezzella potrebbe convenire a tutte le parti in causa.

L'edizione odierna della Gazzetta spiega: "Le informazioni prese da entrambi i club portano a valutazioni intorno ai 20 milioni, chiesti dal Napoli per l’algerino, mentre la Fiorentina ne vorrebbe anche di più per Pezzella. In mezzo però c’è una situazione economica disastrosa per tutti. Ecco perché uno scambio Ghoulam-Pezzella alla fine potrebbe tornar comodo"