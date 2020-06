Caccetta, l'agente: "A Catania successe l'inverosimile e Lo Monaco..."

Maurizio Casilli, agente di Cristian Caccetta, ex giocatore del Catania ha rilasciato delle dichiarazioni a Notiziario del Calcio ed ha parlato dell'esperienza del suo assistito ai piedi dell'Etna, nella stagione 2018/2019. Queste le sue parole: "Viene da dieci anni di grande carriera. Quest'anno 34 primavere, a Pagani non ha saltato una partita, dopo aver fatto la storia del Trapani e la fortuna di tante squadre; ora è in scadenza. A Catania è successo l'inverosimile, abbiamo vissuto l'anticalcio: abbiamo dovuto abbandonare da secondi a quattro punti dalla prima. Caccetta era il calciatore con più presenze del Catania; poi il signor Lo Monaco ha pensato bene di cambiarlo. I conti, però, tornano, il tempo è galantuomo; chi legge, sa bene cosa sto dicendo...".