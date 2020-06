Foggia, Landella: "Convocherò i tre soci. Pronto a ritirare il titolo"

Il futuro del Calcio Foggia è ancora tutto da decifrare. Vi avevamo parlato nelle scorse volte della diatriba in corso tra i due soci di maggioranza Roberto Felleca e Maria Assunta Pintus e dell'interessamento dell'imprenditore Raffaello Follieri all'acquisto del 100% delle quote societarie del club di Via Gioberti.

E proprio in merito a questa delicata questione è voluto scendere in campo anche il sindaco di Foggia, Franco Landella che, intervenuto su Telefoggia, ha manifestato la sua volontà di voler ritirare il titolo sportivo qualora continuino i dissidi societari e al contempo si è dimostrato diffidente nei confronti della trattativa in corso tra Felleca e Follieri per la cessione appunto delle quote societarie. Queste le parole del primo cittadino:

"Che nessuno pensi di fare cassetta con il blasone del Foggia e con il titolo sportivo che - sia chiaro - appartiene alla città.

Follieri nella scorsa estate era tra coloro i quali ambivano al titolo sportivo del Foggia. La sua proposta all’epoca non fu accolta dal tavolo tecnico. Non vorrei che qualcuno oggi decidesse di far entrare dalla finestra chi è stato accompagnato alla porta.

Chiarisco di non avere alcun pregiudizio o preconcetto nei confronti di Follieri ma questa situazione necessita di chiarezza a 360 gradi.

Condivido la preoccupazione dei tifosi e ritengo che sia giunto il momento di relazionare in maniera dettagliata sulla situazione societaria del Calcio Foggia 1920 e sul progetto futuro.

A tal fine convocherò in settimana a palazzo di città i soci Pelusi, Felleca e Pintus perché se si dovesse continuare in questa maniera, il titolo sportivo verrebbe ritirato dal comune di Foggia.

Qualsiasi operazione societaria dovrà avere la condivisione e la verifica di tutti gli atti così come previsto nella convenzione che Felleca firmò dinanzi al sottoscritto ma soprattutto dinanzi all’intera città e ai tifosi.

Se qualcuno pensa di fare cassetta con la storia del Calcio di Foggia, a questo qualcuno, lo ripeto, dico che fin quando ci sarà il sindaco Landella sbatterà contro un muro".

A questo punto dunque assumerà una notevole importanza il faccia a faccia previsto a Palazzo di Città tra il sindaco e la società rossonera, dove si proverà a fare chiarezza sul futuro del Foggia con i tifosi che nel frattempo, oltre alla risoluzione dei problemi societari, continuano a sperare anche nel ripescaggio in Serie C.