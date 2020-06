Gravina: "Algoritmo è il piano C ma sono sicuro che non servirà"

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato intervistato dai colleghi di Radio24 nella mattinata di oggi. Queste le parole del numero uno della Federcalcio all'emittente radiofonica:

"Il momento più difficile è stato quando la Francia ha dichiarato lo stop dei campionati. Noi abbiamo mantenuto le nostre idee e le abbiamo portate avanti ottenendo un grande risultato.

Per quanto riguarda la quarantena ci tengo a precisare che il calcio non ha mai chiesto sconti. Abbiamo chiesto al ministro Spadafora di fare una ulteriore valutazione della norma, che crea molta ansia in tutto il nostro ambiente, alla luce dei dati della curva epidemica ad una settimana dalla ripresa con la Coppa Italia.

L'algoritmo, che useranno anche nel campionato inglese, utilizza diversi parametri, come le gare in casa e in trasferta e i gol fatti e subiti: servirà a dare equità alla classifica nel caso in cui ci dovesse essere un nuovo stop. Io, però, sono ottimista e credo che il campionato potrà arrivare senza grossi problemi alla sua naturale conclusione sul campo".