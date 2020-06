Nola: lasciano i direttori Pannone e Mennitto

Il direttore sportivo Francesco Mennitto e il direttore amministrativo Vincenzo Pannone non faranno parte dello staff dirigenziale della prossima stagione. Arrivati a febbraio del 2019, i due direttori sono stati l’anello di congiunzione tra la stagione d’esordio in serie D, terminata con la salvezza di Angri, e l’anno della maturità, con un 8° posto su cui in pochi avrebbero scommesso.

Il saluto del ds Mennitto: “Io e Vincenzo ci teniamo a ringraziare questa società, con cui abbiamo vissuto un anno intenso. L’apice di questo percorso lo abbiamo toccato senz’altro ad Angri: la preoccupazione di tutti prima dello scontro salvezza con la Sarnese, la vittoria in rimonta nei 90’ e la gioia che ne è seguita. Sono momenti che non dimenticheremo mai. Questa stagione poi è stata una tappa importante per la nostra crescita professionale: lavorare al fianco di professionisti esemplari come Francesco Montervino e Gianluca Esposito ha arricchito il nostro bagaglio. Lasciamo una società come se ne vedono poche in Campania, in mano a imprenditori-tifosi che amano questa maglia. E’ stato un onore aver dato il nostro contributo”.

Il presidente Alfonso De Lucia saluta così i due dirigenti: “Ringrazio i direttori Mennitto e Pannone per la professionalità e l’impegno profuso in questo anno di collaborazione. Le strade si dividono perché abbiamo progetti diversi, ma restiamo in ottimi rapporti e auguriamo loro il meglio”.

Nota SS Nola 1925