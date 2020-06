Bari, Corsinelli: "Affronteremo i playoff al meglio. Eviterei..."

Il terzino del Bari, Francesco Corsinelli, ha parlato quest'oggi a Telebari della ripresa del campionato.

Queste le sue dichiarazioni: "Non vediamo l'ora di iniziare. Il nostro obiettivo fin dall'inizio è stato tornare in campo, ovviamente con le giuste precauzioni. Siamo carichi, affronteremo i play-off al meglio. Chiunque ci capiterà contro, troverà un Bari agguerrito. Le maggiori incognite? Bisogna trovare la mentalità giusta. Le prime due settimane di lavoro saranno dure a livello fisico, ma la mentalità vien prima di tutto. Quelle dei play-off sono partite difficili, piene di incognite. Noi stiamo fremendo per tornare in campo, è il nostro lavoro. Siamo però contenti, si inizia ad annusare il brivido del campo".

Sulle possibili avversarie ai playoff: "Dal mio punto di vista, avendo giocato in tutti i gironi, in quello di quest'anno dove ho giocato col Bari c'è molta più aggressività. Il Girone B è più tattico, si tiene molto palla. Ai play-off vince chi ne ha di più. Noi siamo una squadra fortissima, ce la giocheremo fino alla fine. Chi preferirei evitare? Mi ha impressionato il Monopoli: in casa loro è stata una gara molto dura, intensa. E' stata una sorpresa per me. Poi c'è la Reggiana di cui mi hanno parlato bene: ha calciatori di qualità, può darci fastidio".