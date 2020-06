Serie A da Notti Magiche, il nuovo calendario

Ecco il nuovo calendario della Serie A dalla 17^ alla 35^ giornata. Tante partite serali per un'estate piena di calcio come mai prima d'ora, si gioca praticamente tutti i giorni. Le ultime 3 giornate saranno comunicate più avanti per permettere di calendarizzare in contemporanea le squadre in lotta per scudetto/europa e retrocessione.

27^ GIORNATA

22/06/2020

Ore 19.30 - Lecce-Milan - Sky

Ore 19.30 - Fiorentina-Brescia - Sky

Ore 21.45 - Bologna-Juventus - Sky

23/06/2020

Ore 19.30 - Hellas Verona-Napoli - Dazn

Ore 19.30 - Spal-Cagliari - Sky

Ore 21.45 - Genoa-Parma - Dazn

Ore 21.45 - Torino-Udinese - Sky

24/06/2020

Ore 19.30 - Inter-Sassuolo - Dazn

Ore 21.45 - Atalanta-Lazio - Sky

Ore 21.45 - Roma-Sampdoria - Sky

28^ GIORNATA

26/06/2020

Ore 21.45 - Juventus-Lecce - Sky

27/06/2020

Ore 17.15 - Brescia-Genoa - Sky

Ore 19.30 - Cagliari-Torino - Sky

Ore 21.45 - Lazio-Fiorentina - Dazn

28/06/2020

Ore 17.15 - Milan-Roma - Dazn

Ore 19.30 - Napoli-Spal - Sky

Ore 19.30 - Sampdoria-Bologna - Sky

Ore 19.30 - Sassuolo-Hellas Verona - Dazn

Ore 19.30 - Udinese-Atalanta - Sky

Ore 21.45 - Parma-Inter - Sky

29^ GIORNATA

30/06/2020

Ore 19.30 - Torino-Lazio - Sky

Ore 21.45 - Genoa-Juventus - Sky

01/07/2020

Ore 19.30 - Bologna-Cagliari - Sky

Ore 19.30 - Inter-Brescia - Dazn

Ore 21.45 - Fiorentina-Sassuolo - Sky

Ore 21.45 - Hellas Verona-Parma - Sky

Ore 21.45 - Lecce-Sampdoria - Dazn

Ore 21.45 - Spal-Milan - Sky

02/07/2020

Ore 19.30 - Atalanta-Napoli - Dazn

Ore 21.45 - Roma-Udinese - Sky

30^ GIORNATA

04/07/2020

Ore 17.15 - Juventus-Torino - Sky

Ore 19.30 - Sassuolo-Lecce - Sky

Ore 21.45 - Lazio-Milan - Dazn

05/07/2020

Ore 17.15 - Inter-Bologna - Dazn

Ore 19.30 - Brescia-Hellas Verona - Sky

Ore 19.30 - Cagliari-Atalanta - Sky

Ore 19.30 - Parma-Fiorentina - Sky

Ore 19.30 - Sampdoria-Spal - Dazn

Ore 19.30 - Udinese-Genoa - Sky

06/07/2020

Ore 21.45 - Napoli-Roma - Sky

31^ GIORNATA

07/07/2020

Ore 19.30 - Lecce-Lazio - Sky

Ore 21.45 - Milan-Juventus - Dazn

08/07/2020

Ore 19.30 - Fiorentina-Cagliari - Sky

Ore 19.30 - Genoa-Napoli - Sky

Ore 21.45 - Atalanta-Sampdoria - Sky

Ore 21.45 - Bologna-Sassuolo - Sky

Ore 21.45 - Roma-Parma - Dazn

Ore 21.45 - Torino-Brescia - Sky

09/07/2020

Ore 19.30 - Spal-Udinese - Dazn

Ore 21.45 - Hellas Verona-Inter - Sky

32^ GIORNATA

11/07/2020

Ore 17.15 - Lazio-Sassuolo - Sky

Ore 19.30 - Brescia-Roma - Sky

Ore 21.45 - Juventus-Atalanta - Dazn

12/07/2020

Ore 17.15 - Genoa-Spal - Dazn

Ore 19.30 - Cagliari-Lecce - Sky

Ore 19.30 - Fiorentina-Hellas Verona - Dazn

Ore 19.30 - Parma-Bologna - Sky

Ore 19.30 - Udinese-Sampdoria - Sky

Ore 21.45 - Napoli-Milan - Sky

13/07/2020

Ore 21.45 - Inter-Torino - Sky

33^ GIORNATA

14/07/2020

Ore 21.45 - Atalanta-Brescia - Sky

15/07/2020

Ore 19.30 - Bologna-Napoli - Dazn

Ore 19.30 - Milan-Parma - Sky

Ore 19.30 - Sampdoria-Cagliari - Sky

Ore 21.45 - Lecce-Fiorentina - Dazn

Ore 21.45 - Roma-Hellas Verona - Sky

Ore 21.45 - Sassuolo-Juventus - Sky

Ore 21.45 - Udinese-Lazio - Sky

16/07/2020

Ore 19.30 - Torino-Genoa - Sky

Ore 21.45 - Spal-Inter - Dazn

34^ GIORNATA

18/07/2020

Ore 17.15 - Hellas Verona-Atalanta - Sky

Ore 19.30 - Cagliari-Sassuolo - Sky

Ore 21.45 - Milan-Bologna - Dazn

19/07/2020

Ore 17.15 - Parma-Sampdoria - Dazn

Ore 19.30 - Brescia-Spal - Sky

Ore 19.30 - Fiorentina-Torino - Dazn

Ore 19.30 - Genoa-Lecce - Sky

Ore 19.30 - Napoli-Udinese - Sky

Ore 21.45 - Roma-Inter - Sky

20/07/2020

Ore 21.45 - Juventus-Lazio - Sky

35^ GIORNATA

21/07/2020

Ore 19.30 - Atalanta-Bologna - Sky

Ore 21.45 - Sassuolo-Milan - Sky

22/07/2020

Ore 19.30 - Parma-Napoli - Dazn

Ore 21.45 - Inter-Fiorentina - Sky

Ore 21.45 - Lecce-Brescia - Sky

Ore 21.45 - Sampdoria-Genoa - Sky

Ore 21.45 - Spal-Roma - Dazn

Ore 21.45 - Torino-Hellas Verona - Sky

23/07/2020

Ore 19.30 - Udinese-Juventus - Sky

Ore 21.45 - Lazio-Cagliari - Dazn

QUI DATE E ORARI DEI RECUPERI DELLA 25^ GIORNATA