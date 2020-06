Potenza, nasce l'iniziativa Team of the Century per i tifosi rossoblu

Nella giornata di ieri è stata presentata la nuova iniziativa social intrapresa dal Potenza che nel periodo di emergenza Coronavirus non ha lasciato soli i tifosi rossoblu. Dopo la trasmissione "Potenza Cafè" ideata e condotta da Giovanni Caporale, la parentesi di "Potenza porta a porta" con Manuel Scalese, il presidente Caiata e Peppino Centola del trio La Ricotta e l'iniziativa dell'"Abbonamento al buio" ecco il nuovo progetto che farà compagnia ai tifosi rossoblu. L'iniziativa "Team of the Century", a cura dell'Area Comunicazione del Potenza Calcio, è stata ideata da Giovanni Caporale e dal grafico e designer potentino Mario Garramone, e vedrà la partecipazione del giornalista Salvatore Colucci supportati dalla memoria storica di Giuseppe Rita.

In occasione del Centenario del leone rampante, ispirati dalle card del Fifa Ultimate Team, è nata l'idea di creare un team del Potenza prendendo spunto dai Team of the Year e Team of the Season del noto videogioco Fifa: nasce così il "Team of the Century", l'undici del centenario rossoblu. Come si sceglierà l'undici e soprattutto chi sarà a scegliere? Sulla base di un elenco di giocatori stilato dal gruppo organizzativo, i tifosi giorno dopo giorno saranno chiamati a votare sulla pagina Facebook Potenza Calcio Official un giocatore per ciascuna posizione in campo, il vincitore entrerà a far parte del Team of the Century del Potenza Calcio. I tifosi avranno a disposizione 24 ore di tempo per mettere una emoji corrispondente al giocatore preferito che sarà corredato da foto, biografia e carriera in modo tale da permettere a tutti di conoscere anche quei giocatori che abbiamo solo sentito nominare dai tifosi più grandi. Il modulo scelto per la formazione è il classico 4-4-2 che offre la possibilità di avere un parco di giocatori vario e che abbraccia un po' tutte le epoche e gli stili di gioco che hanno visto il Potenza nel corso di questi cento anni.

Giorno dopo giorno dunque si andrà a comporre l'undici del secolo, primo appuntamento oggi, con la prima votazione del gruppo dei portieri (solo per questo ruolo è prevista una doppia votazione con sondaggio finale) e chiuderemo in bellezza, come ogni formazione che si rispetti, con l'allenatore del secolo ed anche in questo caso, come per i portieri, si procederà con doppia votazione con sondaggio finale.