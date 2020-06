Magrì: "Disputeremo i play-off. Non è nel nostro DNA tirarsi indietro"

La Virtus Francavilla disputerà i play-off di Serie C. La conferma ufficiale arriva direttamente dal presidente Antonio Magrì che attraverso il sito ufficiale dei biancazzurri ha voluto rassicurare tutto l'ambiente rimarcando come non sia nel DNA della Virtus tirarsi indietro e rinunciare al risultato sportivo. Queste le sue parole:

"Pur continuando a credere che la soluzione migliore per la Lega Pro sarebbe stata quella di chiudere in anticipo la stagione a causa della crisi sanitaria ancora in corso e per un protocollo al momento ancora non solo troppo oneroso ma anche difficilmente applicabile per il nostro campionato, rispettiamo la decisione del Consiglio Federale e siccome facciamo parte di questa Federazione se ci viene chiesto di giocare lo faremo, anche se ci dovesse essere la facoltà di poter rinunciare senza conseguenze.

Non è nel DNA mio e di questo club tirarsi indietro e rinunciare al risultato sportivo. Nei prossimi giorni richiameremo i nostri calciatori e lo staff tecnico. Metteremo in moto tutta la struttura organizzativa e insieme allo staff medico attueremo il protocollo previsto, preparandoci con impegno e determinazione con la consapevolezza che potremo dire la nostra in questa competizione".