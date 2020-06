Brindisi, i calciatori pronti alle vertenze

In casa Brindisi dopo il duro sfogo del capitano Dino Marino ed un dialogo avvenuto negli scorsi giorni, continua a tenere banco la delicata situazione relativa ai mancati pagamenti di alcuni stipendi relativi alla stagione attuale. Secondo quanto riportato dai colleghi di Canale 85 un folto gruppo di calciatori, sia over che under, avrebbe dato ordine all’Associazione Italiana Calciatori di procedere alle vertenze nei confronti della società messapica fornendo tutta la documentazione richiesta, all’apertura degli uffici federali prevista nella giornata odierna.

Dunque nelle prossime ore pronte ad avanzare queste vertenze che si andranno ad aggiungere alle tre già presentate dall’ex tecnico biancazzurro Massimiliano Olivieri. Una decisione che in realtà i calciatori adriatici avevano già preso in considerazione da tempo ma che ora con la ripartenza delle attività federali dovrebbe trovare concretezza. Per quanto concerne le tempistiche, considerato il lungo periodo di stop dovuto al Coronavirus, le sentenze non dovrebbero arrivare immediatamente e quindi rimanere in sospeso anche all’inizio della prossima stagione.