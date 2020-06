Giugliano, verso la nuova stagione: blindati quattro senatori

Nell’attesa delle decisioni del Consiglio Federale, in merito ai campionati dilettantistici, il Giugliano ne approfitta per blindare quattro pilastri della squadra. Seppure si stia valutando ancora attentamente su chi far ricadere la scelta di nuovo allenatore, la società dei presidenti Luigi e Gaetano Sestile riconferma quattro giocatori imprescindibile per continuare un percorso che resterà fortemente ambizioso.

Il passo successivo sarà ufficializzare la nuova guida tecnica, con la quale concordare ulteriori permanenze in maglia gialloblu e nuovi innesti.

Dopo il terzo posto al primo anno di Serie D, nell’attuale stagione interrotta per l’emergenza Covid-19, la piazza giuglianese può continuare a sognare grazie alla solidità societaria. Idee chiare in fatto di programmazione, come dimostrano questi primi quattro movimenti di mercato. Per continuare ad essere forti, serve preservare basi solidale...

- ROSARIO DI GIROLAMO

- CRESCENZO LICCARDO

- VINCENZO CASO NATURALE

- MARCO CARBONARO

Ufficio Stampa FC Giugliano 1928