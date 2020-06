Virtus Francavilla, domani la ripresa degli allenamenti

La Virtus Francavilla è pronta al rientro in campo. Riprenderanno infatti nella giornata di domani gli allenamenti in vista dei play-off di Serie C che con molta probabilità si disputeranno nel mese di luglio. I calciatori si ritroveranno agli ordini del tecnico Bruno Trocini, fresco di rinnovo contrattuale, per una seduta d'allenamento individuale.

Il rientro della rosa in città è previsto invece per oggi, mentre appunto da domani si ritornerà a fare sul serio. A distanza di tre mesi dall'ultimo impegno ufficiale, la gara di campionato vinta con il Teramo, l'obiettivo è quello di ritrovare ritmo e confidenza con il pallone per farsi trovare pronti al rientro in campo.