Scelto il nuovo tecnico del Borgosesia

Sarà Carlo Prelli a guidare il Borgosesia Calcio 2020/2021, dopo aver ricoperto nella stagione bruscamente interrotta dal coronavirus il ruolo di secondo di Didu e tecnico della Juniores gli è stata affidata la successione dello stesso Didu dal confermato direttore sportivo Turino.

Prelli è stato un giocatore di buon livello mettendo a segno 135 reti in 416 partite tra serie C e Prima Categoria, una volta smesso con il calcio giocato ha ricoperto per tre anni il coordinatore tecnico del Briga e nel 2008 ha conseguito il patentino Uefa B.

Per sei campionati è stato nel settore giovanile del Varese, nel 2015/2016 allenatore in seconda di Siciliano allo Sporting Bellinzago, l’anno dopo stesso ruolo a Gozzano, poi Folgore Caratese con Siciliano e Caronnese con Mazzoleni.