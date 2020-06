Bari, Hamlili: "Non temiamo nessuno, andiamo in campo per vincere"

In casa Bari è Zaccaria Hamlili il protagonista della rubrica social "Ask to".

Queste le dichiarazioni del centrocampista biancorosso, riportate dall'account Facebook ufficiale del Bari: "Sarà una bella emozione tornare a giocare, nessun timore ma tanta voglia di ricominciare, per raggiungere il nostro obiettivo. La difficoltà maggiore saranno le temperature alte, e quella di ritrovare il ritmo partita dopo la lunga sosta. Non dobbiamo temere nessuno, siamo consapevoli della nostra forza, rispettiamo tutti ma andiamo in campo solo per vincere".