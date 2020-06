Borgosesia, il saluto di Didu

Con l’annuncio di Carlo Prelli si chiude ufficialmente l’era Didu a Borgosesia, il tecnico accostato al Chieri per la prossima stagione ha raccolto risultati importanti alla guida della formazione granata raggiungendo sempre l’obbiettivo salvezza.

Il Borgosesia in questi tre anni è sempre stato nei primi posti nella classifica Giovani D Valore, 127 i punti raccolti spesso ottenuti con un gioco piacevole e con il massiccio impiego di giovani che da sempre caratterizza la squadra granata.

Didu ha lasciato con una lettera che pubblichiamo integralmente:

"Ciao a tutti,

Non sono mai stato una persona di tante parole, sono riservato e mi hanno sempre insegnato a non invadere lo spazio degli altri, ma oggi credo sia giusto lasciare due parole.

Sono passati 3 anni da quando Simone Di Battista e Mauro Turino mi hanno chiamato, proponendomi al presidente Michele.... era un sabato pomeriggio e al colloquio ho subito capito la carica e l’empatia con queste persone... non potevo crederci che volessero affidarmi la guida di una squadra che l’anno prima aveva sfiorato la Lega Pro a pochi secondi dalla fine della storica partita contro il Cuneo. Non era un compito facile ma ho accettato immediatamente la sfida e da quel momento ho avuto una sola cosa in mente: ripagare la loro fiducia!!!!

Spero e credo di esserci riuscito, sono stati 3 anni intensi, tra alti e bassi ho sempre messo a disposizione della squadra le mie competenze, la mia determinazione e la volontà di raggiungere gli obiettivi richiesti.

Ci sono tanti momenti che scorrono nella mia mente, dalla partita d’esordio in coppa Italia contro il Gozzano (purtroppo tutti sapete come è finita...), la salvezza ottenuta con 2 mesi d’anticipo con la vittoria in casa contro il Pavia, le difficoltà della stagione passata (8 punti a inizio dicembre e poi salvezza diretta con un girone di ritorno incredibile), la vittoria a Stresa in rimonta 2-3 e poi i ricordi più recenti, gli abbracci nel corridoio degli spogliatoi dopo le vittorie in casa contro il Prato, contro il Casale, l’ultima contro la Sanremese e come dimenticare la vittoria a Lucca (una grande soddisfazione) e la vittoria a Chieri all’ultimo secondo rimarranno impressi nella mia mente per sempre.

L’unico grande rammarico è l’interruzione di questa stagione e non aver portato a termine un percorso che sicuramente ci avrebbe dato altre soddisfazioni.

Ma come molte volte succede arriva il momento di salutarsi e lo voglio fare sperando sia un arrivederci.... vorrei ringraziare la famiglia Pizzi, soprattutto il presidente Michele, una persona speciale per me, Luciano Strada, il mio supporto mentale sempre positivo, Simone Di Battista e Mauro Turino, le mie guide tecniche e quotidiane, Moreno Boi il mio confronto sincero, un amico leale, tutto il mio staff che mi ha supportato in tutto il lavoro e le scelte, un grazie a Egidio Capra, Nicolo Cardani, Carlo Prelli, Francesco Miola, il dottor Mauro Terzano, Sergio Motta (compagno di panchina), i fisioterapisti Bruno e Luca, il magazziniere Luciano e Rosetta. Un grazie a Werter Guaraldi, Simone Cerri, Gianni Botto e Stefano Mariani, Guido Romei e tutti gli allenatori del settore giovanile, a Gianmario Gallo e tutto lo staff della cucina, un grazie a Gennaro e tutta la famiglia InClaudio, che mi hanno accolto come un fratello, a tutte le persone che lavorano per il Borgo!!! Sicuramente dimentico qualcuno ma non per cattiveria, infine un grazie particolare a tutti i giocatori che hanno reso possibile tutto questo e un saluto particolare a tutti i tifosi e il gruppo ultras che è stato sempre presente.... ho sempre dato il massimo e il cuore per questa maglia... da oggi avrete un tifoso in più!!!!

Come mi ha sempre detto il Presidente, la cosa importante sono le persone e io a Borgo ne ho conosciute molte speciali!!!

Grazie a tutti

Forza Borgo

Il Mister Marco Didu"