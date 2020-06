Brindisi, Capone: "Stagione difficile ma contenti per la salvezza"

Intervenuto su Canale 85 nel corso della trasmissione "La Puglia nel pallone", il difensore del Brindisi, Alessandro Capone, ha parlato della difficile stagione vissuta dai biancazzurri e delle ultime proposte avanzate dalla LND inerenti a promozioni e retrocessioni. Queste le sue parole:

"Noi per fortuna non siamo rientrati in questa situazione delle retrocessioni, però l'abbiamo sfiorata. Siamo contenti ovviamente del risultato perché quest'anno abbiamo avuto veramente tantissime difficoltà su tutti i punti di vista e ricollegandomi al discorso di prima questa situazione è veramente difficile per tutti, anche per chi deve decidere. Io mi metto anche nei loro panni ed è una situazione davvero surreale, non capita tutti i giorni una pandemia che blocca tutto e che non ti permette più di scendere in campo, purtroppo qualsiasi decisione verrà presa qualcuno rimarrà per forza scontento. È un'ingiustizia per quelle squadre che retrocedono solamente per un punto, per un gol o per uno scontro diretto. Non so proprio quale poteva essere la decisione giusta perché anche bloccare tutto senza retrocessioni e promozioni comunque sarebbe stato un casino. Se posso dare un consiglio, nel caso la decisione venisse confermata, alcune squadre andrebbero poi comunque ripescate.

Fortunatamente e sfortunatamente è stata la stagione più difficile della mia carriera, prima d'ora non avevo mai incontrato situazioni così difficili. Quest'anno a livello economico e organizzativo abbiamo avuto grossi problemi e ora di chi sono le colpe non sto qui a dirlo perché non mi compete, so solo che a noi calciatori è mancato tanto. Noi però ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo raggiunto una salvezza che credo sia veramente incredibile".