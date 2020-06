Le indiscrezioni dalla Figc sui play-off e play-out della serie C

Secondo quanto riportato nell'edizione cartacea da Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata sembrano esserci indiscrezioni sulla Lega Pro in merito ai play-off e ai play-out. Il Comitato di Presidenza della Figc, stando a voci di corridoio, potrebbe aver proposto la disputa delle gare dei play-off giocando una sola gara, non solo nei primi due turni, ma anche dal terzo turno in poi. Una gara secca che, in caso di parità premierà la migliore classificata. La decisione sarà presa nel Consiglio Federale di lunedì. Mentre per quanto attiene, invece, le retrocessioni la proposta potrebbe essere quella di evitarne di dirette, mandando le ultime quattro dei tre gironi ai play-out e salvando le quintultime. Se ne salverebbe solo una, con semifinali (ultima contro quartultima e penultima contro terzultima) e finale tra le due vincenti dalla quale se ne salverebbe solo una. Si terrebbe ovviamente in conto la classifica, per cui la squadra meglio piazzata avrebbe due risultati su tre a disposizione.