Corsi UEFA C, il modulo di adesione va inviato entro il 13 giugno

Nei giorni scorsi il Settore Tecnico F.I.G.C. ha pubblicato il Comunicato Ufficiale numero 332 relativo al bando di ammissione ai Corsi per Allenatore di Giovani Calciatori (UEFA Grassroots C Licence).

I Corsi sono riservati a coloro che, durante la Stagione Sportiva 2019/2020, abbiano svolto l’attività di Allenatori nelle Categorie Giovanili, ove non vi era l’obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti di cui ai punti 7 e 8 del C.U. n. 332, e agli Allenatori in deroga che quest’anno svolgevano l’incarico nelle Categorie in cui l’obbligo era stato inserito a partire dalla S.S. 2019/2020.

Il Comitato Regionale Basilicata ha predisposto un modulo di ammissione che dovrà essere inviato a mezzo email all’indirizzo segreteria@figcbasilicata.it entro il 13 giugno 2020.