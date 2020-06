Napoli: per il post-Milik si punta su Azmoun e Osimhen

Il Napoli e Milik sono sempre più distanti: le possibilità di raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto sono sempre più ristrette.

Se partirà non sarà rivenduto in Italia: il Napoli non vuole rinforzare della concorrenti e valuterà solo offerte provenienti dall'estero.

Se l'addio si concretizzerà il Napoli non si farà trovare impreparato. Sono due i desiderata di Giuntoli: Azmoun e Osimhen.

Come spiega la Gazzetta dello Sport "Nelle ultime ore il nigeriano del Lille pare essere passato in vantaggio nelle intenzioni del diesse napoletano, rispetto al centravanti dello Zenit San Pietroburgo. Il problema restano i 55 milioni di euro chiesti dal club francese".