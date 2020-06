Vigorito contro la Lega A: "Non siamo iscritti ad un sistema di maghi"

La Lega A, in aperto contrasto con la FIGC del presidente Gravina, ha votato per il blocco delle retrocessioni in caso di nuovo stop al campionato dovuto a casi di positività da covid-19. Una scelta che, ovviamente, non fa felice il Benevento ed i tifosi giallorossi. E' il numero uno del club sannita, il presidente Oreste Vigorito, a parlare all'ANSA in merito alla questione:

"Non ci siamo iscritti a un sistema di prestigiatori, in cui appaiono e scompaiono ipotesi e tesi. La nostra è una preoccupazione graduale, dobbiamo solo aspettare e scoprire se c’è il trucco. Con la promozione sarò felice, altrimenti mediterò sulle conseguenze".