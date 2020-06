Vigorito: "Se prevarranno le lobby il Benevento uscirà dal calcio"

E' un Oreste Vigorito che non le manda certo a dire quello che risponde alle domande di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nell'intervista che il quotidiano sportivo ha pubblicato quest'oggi sulla propria edizione cartacea. Diversi gli argomenti trattati ma tutti legati al possibile blocco di promozioni e retrocessioni tra Serie A e Serie B.

LOBBY E CONSEGUENZE - Se a prevalere sarà la lobby che in questo periodo sta mettendo in difficoltà la ripartenza, prevedo spiacevoli conseguenze. I nostri sforzi, ed i risultati che hanno portato, sono sotto gli occhi di tutti. Non è accettabile che il Brescia resti in A avendo fatto solo 16 punti ed il Benevento non venga promosso con 69, 100 potenziali: siamo al ridicolo. Il covid non può essere utilizzato come opportunità per cancellare i propri errori nella stagione. Se tale ipotesi dovesse verificarsi il Benevento uscirebbe dal calcio. Siamo nel calcio da tanti anni e abbiamo subito soprusi restando in silenzio ma c'è un limite a tutto. Se blocco dovrà esserci allora le prime sei o sette della A non dovrebbero andare a fare le Coppe europee: non esiste un covid per i ricchi, o presunti tali, e i poveri.

SOLUZIONI - La Serie A a 23 squadre? Vorrei sapere da chi provengono idee balzane come questa. In un momento storico nel quale si cerca di ridurre il numero dei club per rendere il movimento più sostenibile a livello economico non capisco proprio come facciano a venire in mente certe idee a certe persone.

QUESTIONE DI IMMAGINE - Si sta facendo passare l'idea che il virus sia limitante solo qui in Italia. Provi a immaginare cosa accadrebbe se il nostro Paese fosse l’unico a fermare il calcio per una positività. Che figura faremmo davanti all'Europa?