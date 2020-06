Benevento. Mastella: "Domani non voti chi è in conflitto di interessi"

Dopo la dichiarazione divulgata nella giornata di ieri, il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è tornato a parlare della paventata mancata promozione in Serie A del sodalizio giallorosso e del Consiglio Federale che, nella giornata di domani, dovrebbe spazzare via proposte quantomeno folkloristiche.

"Chiedo che la Procura Federale e la Procura di Roma avviino una attività investigativa immediata a seguito dell’editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di oggi, secondo cui "ci sarebbero due squadre di A che starebbero coprendo delle positività in attesa di denunciarle al momento giusto e bloccare il baraccone". C’è troppa furbizia in giro ed interessi scomposti. Spiace che alcuni si prestino a questa indecente situazione. Chiediamo, altresì, che chi, in Consiglio Federale, è in conflitto di interesse si astenga domani dal votare”.