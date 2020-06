Il Potenza ha interrotto il rapporto lavorativo con il dirigente del settore giovanile Rocco Coviello. Nei 4 anni trascorsi al fianco del leone rampante si è rivelato una preziosa figura per la crescita del club. La società, nella persona del Presidente Salvatore Caiata, ha inteso ringraziare per la professionalità, l'impegno profuso e l'attaccamento dimostrato in queste stagioni.