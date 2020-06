Emergono le prime indiscrezioni dal Consiglio Federale. Decisioni importanti per la Serie A: in caso di nuovo stop del campionato si procederà con playoff e playoff. Stabilito, dunque, il Piano B.

In caso di impossibilità di disputa di playoff e playoff, come Piano C è stato stabilito l'utilizzo di un algoritmo per stilare la classifica e decretare i verdetti della stagione 2019/2020.