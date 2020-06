L'atteso verdetto è arrivato. La C tornerà in campo solo con play-off e play-out. Monza, Vicenza e Reggina possono invece esultare per la promozione in Serie B.

È questo quanto deciso dal Consiglio Federale. Il Bari potrà dunque tornare in campo e giocarsi la promozione in B attraverso gli spareggi. Si attendono ora aggiornamenti sul format e sulle date.