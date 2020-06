Il Palermo è in serie C. Il Consiglio Federale della Figc, nel corso dell’Assemblea odierna, ha ratificato la richiesta della LND di promuovere in Lega Pro le prime di ogni girone del campionato dilettantistico e così per i rosanero arriva ufficialmente la promozione. Un salto di categoria che permette al Palermo di tornare tra i professionisti dopo il fallimento dello scorso anno.